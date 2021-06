Così il piano assunzioni di Brunetta manda in fibrillazione il governo

Se alla fine, come pare, lo slittamento dovesse arrivare, nessuno si dannerebbe l’anima. Anzi, i tecnici di Palazzo Chigi forse lo auspicano perfino, un supplemento di analisi sul decreto “Reclutamento”, l’ultimo tra i provvedimenti propedeutici al Pnrr rimasto da approvare. Un paio di giorni almeno, forse quattro: un ritardo che sarebbe funzionale a sciogliere le ultime incertezze e a scongiurare le tensioni politiche che da quelle potrebbero derivare, tribolando quel Cdm che era previsto per domani e che, appunto, potrebbe adesso essere rimandato all’inizio della prossima settimana. Semmai l’unico che vorrebbe stringerli, i tempi, è proprio lui. Quel Renato Brunetta che già la scorsa settimana ha pressato non poco il sottosegretario Roberto Garofoli perché mettesse a verbale che il decreto in gestazione al ministero della Pubblica amministrazione, seppure approvato in un secondo tempo rispetto alla governance e alle semplificazioni, andava inteso come componente essenziale dello stesso disegno di riforma. E per questo ora Brunetta, mosso da uno zelo per certi versi commovente che lo ha portato perfino a chiedere a Mario Draghi di proibire le vacanze ai membri del suo esecutivo (“Altro che spiagge e ombrelloni, presidente, qui stiamo trasformando l’Italia”), vuole a ogni costo rispettare la tabella di marcia.

