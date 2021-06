Giovannini e Brunetta: due ministri, quattro facce

C’è lui, Mario Draghi, il premier, e ci sono loro, i ministri. E tra i ministri ce ne sono due che metaforicamente si guardano da due rive diverse del grande fiume della Semplificazione, parola dolce e amara a seconda del momento. E se uno, Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, è già stato a capo di un dicastero (lo stesso) nel quarto governo Berlusconi, tra il 2008 e il 2011, l’altro, Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, è stato titolare del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo Letta, tra il 2013 e il 2014. Ma questi sono dettagli. Il punto è che i due ora si guardano e devono capirsi, anche se più diversi non potrebbero essere. A cominciare dal nome del ministero che Giovannini ha voluto simbolicamente dotare di quell’estensione, sorta di suffisso doppio, la “mobilità sostenibile”, assieme garanzia e minaccia. E qui viene l’altro punto: che i due si guardano, sì, ma sono anche guardati dal presidente del Consiglio, un Mario Draghi che sull’urgente materia comune, la Semplificazione, appunto, non si trova di fronte la stessa fluidità d’azione. E insomma da un lato vede un Brunetta che manco pare Brunetta: non più pasdaran, non più polemista (“ma dove sono i finiti i messaggi di guerra diramati nella chat giornalisti dall’alba al tramonto?”, trasecolano i cronisti) e non più animato dalla forza della sgradevolezza contro le categorie di volta in volta attenzionate, dai “fannulloni” della Pa ai “parassiti” del cinema, bensì da quello che descrive come “spirito di servizio” per il paese.

