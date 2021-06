"Il M5s non rinnega il Conte Bis, ma ora è fedele a Draghi". Parla D'Incà

L’accelerazione, nella marcia del governo di cui fa parte, la vive anche sulla sua pelle. “Mi sono appena vaccinato, ed è stata una grande emozione pensare che tutto sta procedendo come deve”, dice, rispondendo a telefono dalla sua Belluno, Federico D’Incà. Che però, da ministro per i Rapporti col Parlamento, testimonia anche di un’altra svolta, più politica. “L’approvazione del decreto 'Semplificazioni' ha inaugurato un metodo nuovo nel lavoro tra i membri dell’esecutivo e tra le forze politiche. Abbiamo un’opportunità straordinaria per rilanciare il paese, e in quest’ottica il prestigio internazionale di Mario Draghi è una risorsa eccezionale”.

