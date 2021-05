Dove porta il "quarto d'ora barricadero" di Letta

Lui che all’arte di decifrare i silenzi democristiani è stato educato fin da ragazzo, deve essere adesso combattuto su come interpretare questa strana tregua dentro il partito, se vederci insomma più conforto o più insidia, in quell’afonia di quei due capi corrente che tanto angustiarono già il suo predecessore. E così Enrico Letta, mentre s’interroga sul mutismo di Lorenzo Guerini e Dario Franceschini, teme forse di rivedersi nell’autoritratto che fece di sé Nicola Zingaretti poco prima di dimettersi: “Un San Sebastiano che non sa da dove gli arrivano le frecce”. Il ministro della Difesa mugugna, di fronte a questa svolta a sinistra del Pd. E quando lo si interroga sulle convulsioni in atto, si limita a ribadire, con sorriso sardonico: “Noi siamo per l’agenda Draghi”.

