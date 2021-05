Non solo le tasse. Dal Quirinale alla Rai, le ragioni dell'attrito tra Letta e Draghi

Lo spettro che s’aggira per i corridoi del Nazareno è quello di Pier Luigi Bersani. Non l’uomo in sé, beninteso, con cui Enrico Letta mantiene rapporti ben più che amicali, ma la sua esperienza che fu, quel suo acquattarsi all’ombra del premier tecnico, votarsi tutto alla responsabilità istituzionale sbiadendo la propria identità. “E non è un caso che con questa proposta sulla tassa di successione abbiamo ribadito la linea di demarcazione tra destra e sinistra, che non sono la stessa cosa”, ripete il segretario. A cui in parecchi, per confortarlo sulla bontà della battaglia intrapresa, fanno anche notare che “Italia viva ha deciso di stare di là, con chi difende i privilegi dell’1 per cento”.

