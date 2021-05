Tassa di successione, dopo la sberla in conferenza stampa Draghi ricuce con Letta

Alla fine è arrivata la telefonata. "Lunga e cordiale", come riferiscono da Palazzo Chigi. Dopo la stoccata di ieri in conferenza stampa il premier Mario Draghi ha sentito il segretario del Pd Enrico Letta. Un modo per ricucire certo, ma anche e soprattutto, un messaggio da far passare all'esterno: nessuna ripercussione sulla maggioranza concentriamoci sulle cose serie.

