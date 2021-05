Il Recovery del fisco mette alla prova Lega e M5s

Entro il 30 giugno la Commissione presieduta dal prof. della Cananea dovrà fornire le sue indicazioni per la riforma della giustizia tributaria. Il lavoro in parallelo in Parlamento e le tensioni su tasse ai giganti del web e flat tax

La volontà di rispettare la scadenza resta perentoria: anche perché su quella data vigilano ben due ministeri, Economia e Giustizia, e giudicherà l’Europa. E dunque entro il 30 giugno la Commissione presieduta dal prof. Giacinto della Cananea, dovrà fornire le sue indicazioni per la riforma della giustizia tributaria. Le audizioni che partiranno oggi non dovranno dunque rallentare la marcia. L’idea era quella di limitarsi al consiglio nazionale forense e a quello dei commercialisti. Poi, come succede, ci si sono aggiunte una decina di associazioni. Una consultazione che durerà una settimana e che potrà comunque conferire una maggiore legittimazione alle proposte della commissione. Che si muove abbastanza compatta verso l’obiettivo di incentivare il ricorso alle mediazioni extragiudiziali, visto che presso la Cassazione giacciono già 54 mila contenziosi irrisolti (tempo medio di attesa: 4 anni). Più controverso, invece, è il dibattito interno su come ottenere una maggiore specializzazione dei giudici tributari.