Sulla semplificazione ci si gioca tutto: Draghi lo spieghi al paese

Le parole che servono al presidente del Consiglio per una deregulation bestiale

Ora hanno nascosto per un paio di giorni il decreto “Semplificazioni”, dicendo che “non è ancora maturo”. Intanto i giornali e le televisioni costruiscono la loro tela di in-e-disinformazione, anche indotta dall’assenza di notizie certificate e di una linea chiara e autorevole; i sindacati innestano la baionetta dello sciopero generale diffondendo il sospetto di un’operazione di liberalizzazione che può colpire gli interessi organizzati delle forze del lavoro; la borghesia industriale fa quello che sa fare, comunicati stampa; i partiti della maggioranza di dis-e-unità nazionale prendono possesso del loro posto al fronte della rappresentanza di interessi che spesso nemmeno più conoscono con la solita chiacchiera destra-sinistra; l’opinione pubblica è indotta a dividersi su una linea di credulità antimafiosa, a pensare cioè che si stia svolgendo una battaglia obliqua in favore di forze oscure della criminalità pronte a mettere le mani sulla grande fetta di torta degli investimenti prossimi venturi, il solito caso banale di savianismo. In queste circostanze può anche essere prudente parlare di immaturità del decreto, rinviare, troncare, sopire. Ma fino a un certo punto.