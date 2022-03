Alfieri (Pd): "Cari grillini, ora ci vuole una legge proporzionale"

Le divergenze sulle spese militari tra Pd e Cinque Stelle – comunque vada alla fine, dopo l’incontro di oggi pomeriggio tra Giuseppe Conte e Mario Draghi – e la conseguente tensione creatasi nei giorni scorsi nella maggioranza, stanno ponendo in prospettiva un altro problema: come gestire, al Nazareno, l’alleanza tra dem e Movimento, un Movimento che attraversa peraltro una crisi interna, e visti anche gli appuntamenti elettorali che si avvicinano, tra amministrative, quest’anno, e politiche, l’anno prossimo? Il senatore Alessandro Alfieri, coordinatore di Base Riformista e membro della Commissione Esteri (dove le divergenze di linea tra alleati scomodi si sono varie volte manifestate), pensa che a questo punto, “in una nuova fase politica, verso le elezioni politiche del 2023, sia utile e necessario ragionare sulla legge elettorale, una legge che coniughi il principio di governabilità con quello di rappresentanza, nel quadro della riduzione del numero di parlamentari”. E la legge elettorale, per Alfieri, “è da ridisegnare in senso proporzionale con soglia alta. Penso questa sia la soluzione migliore in questo contesto; tra l’altro c’è già un testo depositato in Commissione Affari Costituzionali. Il Rosatellum, con tutto il rispetto, conduce ad alleanze che poi rendono difficoltoso il governare; molto meglio un sistema in cui ci si mette insieme nella misura delle cose da fare, un sistema che non preveda uno schema obbligato ma un’alleanza di governo sui progetti”.

