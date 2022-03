Conte cerca il plebiscito per la guida del M5s, ma l'affluenza resta un'incognita

"Se avessi una maggioranza risicata, farei un passo indietro", annuncia il leader. Ma non fissa, cautamente, l'asticella sul numero dei votanti. L'ultima volta ci si è fermati al 30 per cento tra gli aventi diritto: non un buon segnale

Si gioca tutto perché teme di restare a giocare con niente. Ma siccome sente che l’azzardo è grosso, la puntata la lascia cadere vaga, fumosa. Eccolo, Giuseppe Conte alla vigilia della consultazione che dovrebbe riconfermarlo alla guida del M5s. Eccolo chiedere il plebiscito digitale. “Non mi accontenterei di un 50,1 per cento dei voti. Se il risultato fosse risicato, sarei il primo a fare un passo indietro. Il M5s ha bisogno di una leadership forte”. Dunque, apparentemente, all in. “Vi chiedo nuovamente la vostra fiducia”, dice, in un video a metà tra il motivazionale e il propagandistico diffuso sui suoi canali social nella giornata di sabato, in vista della votazione online che si svolgerà oggi e domani.