Se le autarchie scoprono che hanno un disperato bisogno dei paesi che vogliono combattere

Ventre molle un corno. Le immagini arrivate ieri da Mosca dallo stadio di Luzhniki, stadio scelto da Vladimir Putin per celebrare l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea e il ventitreesimo giorno di massacro degli ucraini, sono immagini che potrebbero offrire agli osservatori più distratti un effetto distorto sintetizzabile in una formula che grosso modo sarebbe: la forza tranquilla dell’autarchia. Ciò che però ieri il presidente russo ha tentato di mostrare al mondo attraverso il suo ennesimo discorso criminale sulla necessità di denazificare l’Ucraina è un’immagine che in realtà riflette un mondo che esiste solo nella testa di Putin. E la verità è che più passano i giorni e più risulta evidente ciò che ha provato a sostenere David Brooks in un formidabile editoriale pubblicato due giorni fa sul New York Times.

