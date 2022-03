L'impatto serio sull'economia

I ministri delle Finanze dell’Eurogruppo oggi hanno inviato un messaggio rassicurante di fronte alla guerra di Vladimir Putin in Ucraina. “I fondamentali dell’area euro sono solidi”, anche se l’incertezza è aumentata “in modo significativo”, ha detto l’Eurogruppo in una dichiarazione. La politica fiscale rimarrà “agile e flessibile”. Ci saranno aiuti per cittadini e imprese, in particolare per alleggerire la bolletta. Ma nel 2023 la politica fiscale nel complesso dell’area euro deve passare da espansiva a neutrale. Anche se in maggio la Commissione potrebbe fare marcia indietro sulla riattivazione delle regole del Patto di stabilità, la raccomandazione per i paesi ad alto debito è di “iniziare un graduale aggiustamento fiscale”.

