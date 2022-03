Ucraina-Russia, oggi telefonata Biden-Xi Jinping. Bombe su Kharkiv e Leopoli

Non si fermano i bombardamenti russi. Nella notte evacuate circa mille persone da Kyiv. Attesa per il colloquio tra il presidente americano e quello cinese

Putin a Scholz: "Da Kyiv proposte assurde per bloccare il negoziato

Da parte del governo ucraino starebbero provenendo "proposte assurde per bloccare il negoziato" con la Russia. Lo ha detto Putin parlando con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, secondo quanto ha riferito il Cremlino. "Nonostante questo la Russia è pronta a continuare nella ricerca di una soluzione in linea con i suoi ben noti approcci di principio", continua ancora la nota del governo russo. Da parte del cancelliere tedesco, invece, è arrivata la richiesta di un cessate il fuoco immediato.

Previsto colloquio Macron-Putin

L'Eliseo ha confermato che in mattina è previsto un nuovo colloquio telefonico tra il presidente francese Emmanuel Macron e Vladimir Putin. Qui avevamo raccontato i retroscena di questi appuntamenti che sono diventati via via sempre pià frequenti, quasi una nuova consuetudine.

Oggi Putin parlerà (di nuovo) alla nazione

Il presidente russo Vlaimir Putin parteciperà quest'oggi a un concerto organizzato a Mosca per festeggiare l'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea. A margine di questo appuntamento Putin terrà un nuovo discorso rivolto alla nazione, alle 13 ore italiane.

Colpito un edificio vicino l'aeroporto di Leopoli

Stamattina è stata colpita un'area vicina all'aeroporto di Leopoli, a circa 70 km dal confine polacco, ben lontano dalle principali zone di battaglia nell'est e nel sud dell'Ucraina. Non ci sono state vittime. L'edificio è stato identificato come un impianto di manutenzione di aeroplani e il sindaco Andriy Sadovyi ha detto su Instagram che il lavoro attivo sull'impianto era stato interrotto in precedenza.

Kharkiv e Mariupol sotto le bombe. Fuga da Kyiv

Continuano i bombardamenti a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina. Uno dei più grandi centri commerciali della città è stato colpito, uno dei soccorritori è morto, riporta la Bbc. Le autorità locali confermano di aver mantenuto la loro posizione.

Anche Mariupol rimane sotto il pesante assalto delle forze russe e circa 30.000 persone sono riuscite a fuggire. Nella notte più di 1.000 ucraini sono stati evacuati dalla regione di Kyiv.

Oggi alle 14 la telefonata tra Biden e Xi Jinping

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlerà con il suo omologo cinese Xi Jinping. Il messaggio americano è che la Cina dovrà affrontare "costi" se salverà la Russia dalle sanzioni occidentali. Il colloquio potrebbe essere uno dei momenti di svolta della guerra in Ucraina, ma è sempre più difficile pensare di potersi fidare della Cina. I due parleranno alle 14 ora italiana.

