 “Mai più” non vuol dire più niente, dice Zelensky. Lo sfacelo di Mariupol e l'obbligo umanitario  

“La morte è ovunque” hanno scritto i giornalisti dell’Associated Press entrati a Mariupol, descrivendo i corpi accatastati, soprattutto di donne e di bambini e raccontando in un diario giornaliero la catastrofe umanitaria di questa città che, “se la geografia definisce il destino dei posti, era sulla via del successo, con i suoi palazzi di ferro e vetro, un porto florido e una grande domanda per entrambi”. Il vicesindaco di Mariupol ha detto ieri che l’80-90 per cento dei palazzi è distrutto, non c’è elettricità, i russi dicevano che avrebbero portato il cibo ma non l’hanno fatto, l’acqua è quasi finita, i sopravvissuti sciolgono la neve e la bevono. Ci sono almeno 2.500 morti, ma la stima è al ribasso, non c’è modo di contarsi, i cadaveri quando possibile vengono messi nelle carriole e portati via, dove “via” è ogni angolo. L’ospedale pediatrico e il teatro-rifugio sono stati bombardati, l’unico ospedale funzionante della città ha nel seminterrato l’obitorio improvvisato con i cadaveri per terra.

