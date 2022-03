Dire che Putin è pazzo non ci aiuta affatto

E’ proprio vero che l’azione aggressiva di Vladimir Putin, assolutamente inaccettabile, è anche incomprensibile? L’interpretazione psicologica, o addirittura psichiatrica, delle scelte della Russia è molto diffusa, ma può sembrare un modo un po’ semplicistico per sostenere che quel che non ci piace, che non corrisponde al nostro modo di vedere le cose non può essere che un sintomo di follia. Questo, peraltro è il modo di ragionare delle dittature, che rinchiudono in ospedali psichiatrici i dissidenti, e proprio per questo va evitata ogni anche minima somiglianza nel dibattito democratico.

