Il pragmatismo che serve all'Ue per una svolta sulle rinnovabili

La pressione combinata dei costi della transizione verde e delle tensioni geopolitiche sta ponendo sotto stress il sistema energetico europeo. Un disastro che ha portato gas ed energia elettrica a costi fuori scala. Rischiano le imprese, fanno fatica i consumatori. L’ulteriore intervento del governo è fondamentale. Ma l’emergenza diverrà una nuova normalità e non siamo così certi che il paese sia pronto, che abbia capito i propri errori. La scala degli eventi odierni era non pronosticabile, ma le cause le segnaliamo da anni. Averle ignorate è colpa della politica. È mancata la capacità di guardare al problema energetico, e non solo a quello, in maniera organica, facendosi vessare dal populismo e strattonare dagli interessi e dalle miopie del momento, tralasciando vere e proprie collusioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE