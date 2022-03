“L'unica alternativa al carbone è tenere al freddo l'Italia”. Parla Tabarelli

E’ ormai chiaro che per sostituire i 29 miliardi di metri cubi di gas che importiamo dalla Russia dobbiamo agire su più livelli e con più fonti di energia, creando nel minor tempo possibile delle alternative che in tempi normali richiederebbero molti anni. Ma c’è un punto da cui non si scappa. In questo nuovo mix energetico sarà difficile non aumentare la quota di carbone, almeno nell’immediato, almeno in via transitoria. “Usare subito tutta la capacità delle centrali a carbone è totalmente necessario. Non farlo sarebbe una follia”, dice al Foglio l’economista e presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli. In Italia significherebbe risparmiare 3-4 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno. (Sicilia segue nell’inserto V)

Una quota limitata ma di cui difficilmente potremo fare a meno, che nell’immediato può avere anche effetti positivi sui prezzi. “Sì, da questo punto di vista sarebbe d’aiuto, nonostante in Europa siano esplosi anche i prezzi del carbone. Soprattutto, ci consentirebbe di essere meno esposti nel caso di embargo, anche se è chiaro che non basterebbe per risolvere il problema di un ammanco di gas dalla Russia”. Così, quello che il governo italiano e gli altri governi europei dicono in punta di lingua è presto detto senza esitazioni.

