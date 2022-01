Come la bussola del Covid ci indica le leadership che avranno un futuro

Fra le molte trasformazioni forzose indotte dalla drammatica stagione pandemica ce n’è una poco studiata che non riguarda i cambiamenti economici prodotti dalla convivenza con il Covid-19 e non riguarda neppure le accelerazioni prodotte nella ricerca scientifica, ma riguarda un aspetto apparentemente meno importante delle nostre vite che coincide con un dato politico che a ben guardare risulta particolarmente interessante: l’impatto del Covid-19 sulle grandi leadership politiche. E la domanda che vale la pena porsi oggi, affrontando questo tema, può essere più o meno questa: due anni dopo l’inizio della pandemia, quali sono le leadership che all’interno di un contesto problematico come quello vissuto negli ultimi ventiquattro mesi risultano essere parte dei problemi e quali invece sono le leadership che risultano essere parte delle soluzioni dei problemi? Rispetto a queste domande, e guardando alle democrazie per così dire mature, si possono fare alcune considerazioni che hanno una valenza trasversale.

