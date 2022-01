Draghi e il governo usurato: strappi, mediazioni e rebus Quirinale

I tre ministri della Lega che fanno uscire un aut aut sulle agenzie di stampa con il Consiglio dei ministri in corso. E strappano alla fine ciò che vogliono (l’uso del green pass normale per i servizi alla persona). Una decisione storica – come l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 – senza una conferenza stampa, con tre ministri (Speranza, Bianchi, Brunetta) inviati sotto a Palazzo Chigi per dichiarazioni volanti per strada. Il pasticcio su controlli e sanzioni. E poi sempre Matteo Salvini che il giorno dopo attacca direttamente Mario Draghi, questa volta sul nucleare (“il premier fa asse con Pd e M5s?”).

