Conte s'è accorto che Di Maio vuole fargli le scarpe. Capolinea grillino

“Dopo il Quirinale farò chiarezza nel M5s una volte per tutte. Altrimenti…”. Giuseppe Conte non usa la parola resa dei conti, ma il senso è quello. L’ex premier è alla guida dell’aereo più pazzo del mondo. In grado di avere doppie e triple posizioni su tutto (ieri è stata la volta di Beppe Grillo e dell’elogio del modello cinese contro l’obbligo vaccinale). Il caos è fisiologico in un partito che conta ancora una decina di No vax (giorni fa il deputato M5s Gabriele Lorenzoni in assemblea ha detto che “la pandemia è uno stato mentale”). Tuttavia qualcosa sta cambiando. Conte inizia ad avere più di un sospetto sul fatto che dietro al caos ci sia proprio Luigi Di Maio, il felpato ministro degli Esteri, tutto relazioni e frequentazioni trasversali.

Fra i due i rapporti sono “inesistenti”, raccontano tre fonti diverse interpellate dal Foglio. L’avvocato del popolo quando deve parlare con il titolare della Farnesina, per non legittimarlo, convoca “contesti molto allargati”: ministri, capigruppo di Camera e Senato, i cinque vicepresidenti. Riunioni a cui non partecipa Rocco Casalino. Anche l’ex potentissimo portavoce di Palazzo Chigi è vittima di un clima ingovernabile dove perfino l’ultimo dei deputati alza la voce e pone piccoli veti sulla comunicazione facendo pesare il proprio voto in vista del Quirinale. Ma cosa ha in testa Di Maio? Quanti parlamentari controlla? Chi partecipa alle riunioni riservate racconta che il ministro degli Esteri è il primo a ripetere che Draghi non può muoversi da Palazzo Chigi perché ne va della stabilità del paese. E’ stato proprio Di Maio a proporre giorni fa il nome di Letizia Moratti (piano C del centrodestra), sottolineando che noi “dobbiamo essere abili a spostarci a destra e a sinistra purché riusciamo a incidere”.

