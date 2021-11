Faccia a faccia con la nuova Germania di Herr Scholz

Si doveva evitare la confusione, perché a quella già ci pensa la pandemia di ritorno, e così è stato: l’accordo di coalizione (accessibile con un QR code) della Germania è stato trovato nei tempi stabiliti, le indiscrezioni sono state chirurgiche, zero pettegolezzi, molta urgenza: il governo di sinistra e liberale del prossimo cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz entrerà in funzione dalla settimana del 6 dicembre, e metterà fine alla lunga stagione di Angela Merkel. Che ieri ha tenuto quello che si pensa sia l’ultimo suo consiglio dei ministri, si è messa in posa per le foto, ha ricevuto in dono una pianta (una cornus controversa Carpe Diem: “Dovremmo piantarne una foresta”, ha detto la ministra dell’Agricoltura che ha consegnato il regalo) e un bouquet colorato direttamente dal suo successore, e sembrava, cosa rara per i leader in uscita, pacificata.

