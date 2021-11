Fitto: “Il nuovo gruppo delle destre sovraniste con Salvini? FdI resta tra i conservatori"

Nessun matrimonio in calendario con le destre populiste e nessun imbarazzo nel trovarsi accanto il leader dem Enrico Letta contro le ipotesi di ritorno al proporzionale: Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo dei Conservatori europei a Bruxelles, mentre è in viaggio verso l’Abruzzo dove terrà un convegno con il governatore Marco Marsilio, dialogando con Il Foglio, chiude ad ogni ipotesi di convergenza con la Lega in un super gruppo delle destre in Ue, forte della “presentabilità internazionale” dell’Ecr.

