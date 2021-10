Cosa dice e vuole Vox, la destrissima spagnola amica di Meloni

Il partito della destra estrema spagnola nasce per l'eccessivo anti-franchismo dei popolari. La sua presenza nel quadro politico può aiutarli a depurarsi di ogni scoria nostalgica. Oppure indebolire in modo serio la leadership di Pablo Casado

Vox, il partito della destra estrema spagnola, sovranista e populista, è reduce dalla sua affollata kermesse Viva 21. Di questo evento madrileño è arrivata un’eco anche in Italia grazie alla partecipazione di Giorgia Meloni, in compagnia dei suoi fratelli d’Europa, il portoghese André Ventura, leader del partito Chega, e (in videoconferenza) il polacco Jaroslaw Kaczynski, che guida il PiS, Diritto e giustizia.