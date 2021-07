Pedro Sánchez balla da solo

Il rimpasto di governo mette ancora più in risalto la figura del premier socialista, che non ha "numeri due". Così prepara la rincorsa verso le prossime elezioni

Il detonatore è stato un piccolo incidente avvenuto a Murcia in marzo, e cioè il tentativo (poi fallito) di rovesciare il governo regionale guidato dai popolari attraverso una mozione di censura votata dai socialisti e da Ciudadanos. Allora, per scongiurare imitazioni dei torbidi murciani, la presidente della Regione di Madrid, la popolare Isabel Díaz Ayuso, ha subito indetto (e poi vinto) elezioni anticipate. La sua mossa ha trasformato in pochi mesi il panorama politico spagnolo: la stessa Ayuso è emersa come rivale “da copertina” del premier socialista Pedro Sánchez; il leader di Podemos, Pablo Iglesias, si è dimesso da vicepremier, proprio per candidarsi contro di lei a Madrid; l’autostima del Pp si è ingigantita; i centristi di Ciudadanos sono scomparsi. Nel frattempo, Sánchez ha concesso l’indulto agli indipendentisti catalani, puntellando la sua maggioranza acrobatica, che dipende anche dai loro voti.