Chi sta con “Fora Bolsonaro”

“La gente va in piazza nel mezzo di una pandemia soltanto se il presidente diventa più pericoloso del virus”, scrivono su Facebook i manifestanti che sono scesi in strada al grido “Fora Bolsonaro”. Sono convinti che la decisione della Corte Suprema di autorizzare un’inchiesta sul presidente brasiliano per l’acquisto di 20 milioni di dosi di Covaxin sia l’ennesimo inciampo di un leader che, a questo punto, non può più risollevarsi. La vicenda è strana a prescindere dall’eventuale profilo penale. Nel secondo paese al mondo per numero di morti per Covid (oltre mezzo milione), dove circola una variante che ha ucciso anche bambini sotto i quattro anni, Pfizer offre milioni di dosi “anticipate” che il governo rifiuta. Ha scelto invece di comprare l’indiano Covaxin per 320 milioni di dollari, vaccino che però – a differenza di Pfizer – in Brasile non è stato approvato e non ha neppure finito la trafila dei test clinici. Su pressione di alcuni dipendenti, il responsabile delle importazioni presso il ministero della Salute ha dichiarato che quelle fatture erano gonfiate e così è iniziata l’indagine per corruzione.

