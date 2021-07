Cuba chiama i “rivoluzionari comunisti” contro le proteste popolari

Il regime cubano ha annunciato di aver avuto successo nella sua battaglia per i vaccini, e subito non solo la situazione del Covid sull’isola è andata fuori controllo, ma il disastro ha innescato una protesta di piazza di dimensioni inedite. “Libertà!”, “il popolo muore di fame!”, “basta bugie!”, “abbasso la dittatura!”, “non abbiamo paura!”, sono alcuni degli slogan gridati da migliaia di persone da un capo all’altro dell’isola. E anche “Patria e vita!”, il titolo del rap il cui successo su YouTube ha scatenato quella repressione del regime contro artisti e intellettuali che è stata ribattezzata “Primavera nera”. Invece che bloccarsi, però, la mobilitazione si è estesa, alimentata da quella straordinaria anomalia che per una dittatura è rappresentata da un sistema dei social relativamente libero. Via Internet i cubani hanno lanciato appelli e via Internet sono state anche diffusi i video delle marce. Non sono mancati i saccheggi nei negozi in cui la nomenklatura può procurarsi beni preclusi alla maggior parte dei cubani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni