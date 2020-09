“Se ho perso è tutta colpa del Covid. A destra Meloni è la leader”, ci dice Fitto

La Lega non voleva candidarlo e oggi, in Puglia, si dice che Matteo Salvini non abbia aiutato Raffaele Fitto che è lo sconfitto cortese, il perdente che sa perdere, “non mi sentirete mai parlare male di qualcuno anche se in troppi hanno parlato male di me e mi hanno insultato. Non lo dimentico”. Insomma, in Puglia, ha perso il centrodestra o ha perso solo Fitto? “Ho perso io ma le mie liste sono andate benissimo. Lo dicono i dati e io i dati li rispetto così come rispetto i pugliesi che hanno scelto Emiliano. Non posso però non dire che qui ho visto fare di tutto. Ho visto pezzi di amministrazione regionale fare la più spericolata delle campagne elettorali: assunzioni a teatro e poi sussidi distribuiti con lo sprezzo di qualsiasi regola. Mi chiedo cosa sarebbe accaduto a parti invertite”.

