Meloni e Salvini, ascoltate Orbán sui vaccini

Che cosa hanno in comune uno stato come la Lettonia, una regione come il Lazio e una città come Trieste? Apparentemente nulla, se non il colore bianco sulle proprie bandiere. Ma in realtà molto, se si sceglie per un istante di prendere queste realtà molto diverse per trasformarle in un termometro utile a misurare alcune criticità della attuale fase pandemica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE