Renzi e l'arte di mescolare verità e menzogna

Matteo Renzi fa di tutto per essere detestato, ma all’origine della sua disgrazia nell’opinione comune di maggioranza sta il fattore A come abilità: Renzi è abile. Un uomo politico abile è qualcuno che non ha paura dei disvalori, e questo è pericoloso in un mondo che spreca ogni minuto il concetto di valore, affettando idealismo celeste, angelismo, a fronte della crudezza e del carattere terragno di ogni realismo. Renzi ha sollecitato molto consenso e poi quel consenso si è come volatilizzato. Ma anche nelle democrazie elettorali il metro di misura dell’abilità politica non è necessariamente il solo consenso bensì la capacità di usare nei tempi giusti e nelle forme possibili la forza di cui si dispone quale essa sia. Specie quando si viva in una condizione di minoranza, in un perimetro culturale definito da riformismo e liberalismo.

