Letta dopo il ko sul ddl Zan: "Renzi fuori dal nuovo Ulivo, non è uomo di parola"

Per Enrico Letta non è una novità, ma una conferma: “La parola di Matteo Renzi non ha valore”. Il segretario del Pd lo scrisse nel 2015 (fresco di “sereno” defenestramento da Palazzo Chigi) nel libro “Andare insieme, andare lontano”. E lo ripete in queste ore dopo la finaccia capitata al ddl Zan. L’esercitazione di mercoledì dei franchi tiratori nel poligono del Senato rafforza due consapevolezze, in Letta. La prima: “Italia viva si è autoespulsa da qualsiasi progetto di centrosinistra futuro”. Il cosiddetto nuovo Ulivo. Zac: il primo ramoscello è andato a farsi benedire. Seconda considerazione che ronza nella testa del capo del Nazareno: “Posto che tutto potrà accadere nella partita del Quirinale, Renzi ha confermato di essere inaffidabile anche in vista del futuro”. Ergo, sui preziosi voti della pattuglia di Iv il Nazareno non deve farci conto. Letta minimizza sui senatori del Pd che nel segreto dell’urna hanno uccellato la linea del partito. Ce ne sono stati. Lui lo sa. Ma a chi gli chiede spiegazioni dice: “Sono sempre i soliti nomi, forse un paio in più rispetto a coloro che si erano già esposti pubblicamente”. Sospiro. Il segretario del Pd è accusato di miopia politica, di mancanza di strategia parlamentare, di ottusità, di essersi schiantato addosso a un muro andando alla conta segreta. Lui risponde al mondo renziano con un proverbio sardo, eredità della nonna. Traduzione: “Chi reagisce così ha qualcosa da nascondere”. Il segretario del Pd vede il bicchiere mezzo pieno: questa renzata ha incrinato i rapporti dentro Base riformista.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE