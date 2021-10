Ddl Zan, ora nel Pd è caccia ai franchi tiratori. Renzi: "Dem stupidi e arroganti"

Ai colleghi che martedì sera la interpellavano preoccupati per il prevedibile precipitare degli eventi, Simona Malpezzi rispondeva serafica: “Italia viva mi ha garantito che i numeri ci sono”. In verità le riunioni che dovevano portare alla mediazione non erano andate come la capogruppo del Pd al Senato sperava, e s’erano risolte in brevi monologhi di Alessandro Zan, investito dal segretario del Pd di trovare una convergenza sul suo famigerato ddl, che la faceva facile: “Dal mio testo non ci muoviamo se prima la Lega non ritira la tagliola”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE