"Il Pd federi i riformisti, da Bersani a Renzi. Conte? Non sfiducerà Draghi". Parla Zanda

L’ipotesi, dice, è di quelle “dell’irrealtà”, di quelle insomma da non prendere troppo in considerazione. “La missione di Giuseppe Conte alla guida di un M5s che ha attraversato un periodo travagliato sarà di sicuro difficile”, dice Luigi Zanda, “ma escludo che la ricerca di una nuova fase possa passare per il ritiro del sostegno a Mario Draghi”. E di certo, assicura il senatore, non è quella la via che seguirebbe in nessun caso il Pd. “Letta è stato chiaro: il governo Draghi è il nostro governo. E la responsabilità nei confronti del premier non preclude affatto l’impegno per ribadire la nostra identità. Sapendo che quello che accade al centro, e il tentativo di Salvini di federare la destra, deve interrogarci”.

