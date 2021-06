Anche per Conte è arrivato il momento della “maglietta”

Giuseppe Conte che si affaccia al collegamento zoom del Corriere della Sera indossando la t shirt a maniche molto corte e un po’ abbondante attorno al collo come un Salvini qualsiasi non sarebbe una notizia se fra gli anni delle Brigate Rosse e l’inevitabile passaggio alle brigate degli aperitivi, questo paese avesse mai letto il celebre saggio di John T. Molloy che modellò la generazione degli yuppies: “Dress for success” o, meglio “dress for the job you want”, “vestiti per ottenere il lavoro che vuoi”. E adesso che il lavoro dell’ex premier è la leadership dei descamisados nazionali par excellence, dei magliettari in ogni occasione, delle Taverna scarmigliate come le tricoteuses delle incisioni di Daumier e dei caprichos di Goya, state pur certi che vedremo molte magliette, e tutte girocollo: niente polo, che “fanno” subito Calenda e giro-Ferrari; soprattutto niente camicioni evocativi di altre stagioni politiche, altri mari e di molta Sardegna.

