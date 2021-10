Romanzo Quirinale, Draghi e il Cav. alla prova del Parlamento fuori controllo

Prima certezza: il 3 gennaio, un mese prima della fine del mandato di Sergio Mattarella, Roberto Fico convocherà le Camere in seduta congiunta. Il tempo di arrivare ai 58 delegati dei consigli regionali e partirà l’elezione del Capo dello stato. Lo start è previsto fra il 13 il 15 gennaio. Al massimo il lunedì seguente. Seconda certezza: Sergio Mattarella decadrà il 3 febbraio. E non ha intenzione di rimanere un giorno di più al Colle. Se non sarà stato eletto ancora il suo successore, temporaneamente al Quirinale salirà Elisabetta Casellati, presidente del Senato. Stop. Il resto è in mano ai fattori M (come mutuo da pagare) e P (come pensione da far scattare). Il Parlamento è balcanizzato. I partiti sono matrioske. “Questa frammentazione non ci sfugge”, ragionano tra i corridoi del Quirinale.

