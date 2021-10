Salvini e la congiura del giornalismo. Ecco chi è il nostro "infiltrato"

Poiché non deve avere grande stima dei suoi parlamentari, che tratta da minorati, ecco che giovedì mattina li aveva accolti così nella sala del teatro in cui intendeva arringarli dopo la sconfitta elettorale: con una ramanzina preventiva. “Leggere ricostruzioni con particolari che solo chi è in alcune riunioni può sapere, mi fa capire che non c’è quella maturità che ci si aspetterebbe in un momento complicato come questo”. Ecco il clima nella Lega, tra il capo e gli altri. Non precisamente di fiducia.

