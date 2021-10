Salvini: “Milano? Chi se ne frega. Ora si vota nel 2023. E Meloni la smetta di rompere"

Dice che “con tutto l’affetto per Milano, il mio obiettivo sono le politiche”. La Meloni? “Stia all’opposizione senza rotture di coglioni”. E le elezioni? “Se uno pensa di andare a votare prima del 2023 è un illuso”. Al riparo da telecamere e cronisti, Matteo Salvini si rivolge ai suoi deputati e senatori quasi dissociandosi da se stesso, o almeno dagli slogan e dai tic del leader pubblico. Si toglie la maschera e dismette il politichese, fino a rivelare il vero stato d’animo e le strategie del Carroccio. Le preoccupazioni, e gli equilibri della sua coalizione, un po’ meno stabili rispetto alle dichiarazioni di facciata, soprattutto all’indomani di una cocente sconfitta. Che ammette, per la prima volta: “Le elezioni non sono andate bene”, dice infatti Salvini. “Aritmeticamente, uno potrebbe dire che abbiamo 64 sindaci in più. Ma quando perdi con ignominia, con trenta punti di distacco in alcune grandi città, c’è poco da festeggiare. Sicuramente la divisione del centrodestra in due o tre pezzi non aiuta. Con tutto l’affetto per le comunali di Milano o di Genova, e per le regionali in Sicilia, la mia azione, la mia visione è calibrata sul 2023-2028”.

