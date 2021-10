Per il Colle, il partito del non voto punta su Cartabia e Casini 

È stato il più grande sponsor di Mario Draghi. Di più, è stato il leader che, facendo cadere il governo giallo-rosso guidato da Giuseppe Conte, ha contribuito in modo decisivo a far nascere l’esecutivo presieduto dall’ex numero uno della Bce. Si sta parlando, naturalmente, di Matteo Renzi. Come è noto il capo di Italia viva ha smosso mari, monti e un governo per portare Draghi a Palazzo Chigi. Ma non sarebbe disposto a fare altrettanto per il Quirinale. Renzi, infatti, non ha nessun interesse di andare alle elezioni anticipate. E il passaggio del premier da Chigi al Colle, nonostante il lavorìo alacre di molti, secondo alcuni parlamentari non garantirebbe la prosecuzione della legislatura. Se Mario Draghi venisse eletto presidente della Repubblica, per il Pd potrebbe essere una tentazione troppo forte, provare ad andare all’incasso elettorale, prima che il centrodestra si riorganizzi e il centro di Carlo Calenda nasca.



