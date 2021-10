Il partito per Draghi al Quirinale si rafforza. Mappa con notizie 

Dopo averlo per lungo tempo escluso, nel Pd finalmente ci si convince all'idea di portare Mario Draghi sul Colle. E nel quadro politico, tutti i pianeti si stanno allineando per rendere possibile l'operazione

Parrebbe proprio che dopo tanti tentennamenti, ripensamenti, tentativi di strategia finiti in malo modo e un turbinio di personalissime ambizioni di più di uno dei suoi dirigenti, il Pd si sia alla fine convinto che la strada inizialmente tracciata da Goffredo Bettini sia l’unica, e non include necessariamente le elezioni anticipate. Si sta parlando, ovviamente, dell’idea di eleggere Mario Draghi alla presidenza della Repubblica. Pensa che ti ripensa anche al Nazareno hanno compreso che non c’è altra via, se non ci si vuole incartare in un numero infinito di votazioni a vuoto, entrando nel tunnel di defatiganti quanto snervanti trattative.