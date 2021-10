La strategia di Letta per portare il Cav. sul Mattarella Bis

Dopo l’ottimo risultato conseguito in questa tornata di elezioni amministrative, Enrico Letta ha l’opportunità di centrare un altro degli obiettivi che si era prefisso. Ossia la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Nei palazzi della politica, infatti, come in quello del governo ormai si da per scontato che il presidente della Repubblica conceda il bis. Del resto, come è noto, solo lui può dare a Mario Draghi la garanzia per andare avanti con questo governo, in cui le forze politiche faticano sempre più a stare insieme e sono spaccate anche al loro interno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE