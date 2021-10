Partito, Quirinale e Salvini: Forza Italia invoca il ritorno di Berlusconi

Il presidente degli azzurri dice di voler tornare a Roma per occuparsi del partito e del centrodestra

Lo aspettano: “Dovrebbe scendere in questi giorni”. Lo invocano: “Solo Silvio può indicarci la rotta”. Tutti dicono di parlare con lui: “Guardi, l’ho sentito poco fa”. Roma chiama Silvio Berlusconi. Il Cav. era atteso oggi nella sua villa sull’Appia antica. L’ultimo blitz fu una mezza epifania. La foto da divo sulla scaletta dell’aereo. Il ritorno alla Camera. I cori dei parlamentari. Il grazie di Mario Draghi “per essere venuto”. Era il 9 febbraio: le consultazioni del premier incaricato. Sarà dunque oggi il giorno buono? Ieri sera era molto più no che sì. Falso allarme. Ma come sta Forza Italia? “Siamo diventati Forza Calabria”.