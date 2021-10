La Russa (Fdi): "Col fascismo abbiamo chiuso a Fiuggi. Forza Nuova fa comodo al Pd"

"Alla sinistra piace che il paese resti diviso e prigioniero del passato", dice lo storico militante dell'Msi e poi di An. Con un occhio ai ballottaggi: "Vuoi vedere che le accuse indurranno anche chi non è di destra a recarsi alle urne?"

“Noi con i neofascisti e il folclorismo nostalgico non abbiamo niente a che spartire, la sinistra si metta l'anima in pace”, Ignazio Benito Maria La Russa ha vissuto i corsi e ricorsi della destra italiana negli ultimi cinquant'anni e, in virtù dell'esperienza maturata sul campo, il vicepresidente del Senato, fondatore di Fdi e pretoriano di Giorgia Meloni, è tranciante. “Movimenti come Forza nuova fanno, volenti o nolenti, il gioco della sinistra che, abbandonate le battaglie storiche, parla soltanto di sbarchi, ius soli e ddl Zan. Con l'antifascismo di maniera questi signori s'illudono di colmare un vuoto di contenuti che è vuoto di idee”.