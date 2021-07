Giustizia, Zan, legittima difesa. Sotto la propaganda, niente

Era appena finito il Cdm, non s’era fatto in tempo a chiudere la seduta con l’approvazione della riforma Cartabia sulla giustizia, che già tutti dicevano: “Abbiamo vinto”. C’era il grillino Ricciardi (“spiace per la Lega ma l’abbiamo spuntata noi”) e c’era l’account ufficiale degli ex padani (“la Lega stravince sul M5s”). Poi sono arrivati Patuanelli, Sarti e Bonafede (“abbiamo combattuto e impedito un disastro”) contrapposti a Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini (“abbiamo smontato la riforma di Bonafede”). E già ci si può immaginare quello che accadrà al momento della conversione del ddl alla Camera e al Senato.

