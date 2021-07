La pistola di Voghera è il riflesso della politica sull'Aventino

Una sinistra che va scampagnando sull’Aventino della realtà e una destra populista che invece vendemmia voti con la paura e dunque non ha certo intenzione di segare proprio quel ramo sul quale è appollaiata. Gli uni non vedono al di là del proprio naso e gli altri vedono sin troppo bene. Dunque Enrico Letta nella storia di Voghera si concentra sulla pistola. “Un uomo è morto per colpa di una pistola”, ha twittato il segretario del Pd. “Saranno gli inquirenti a decidere, ma una cosa dobbiamo e possiamo farla: #StopArmiPrivate. In giro con le armi ci devono andare solo poliziotti e carabinieri”. Ed è come se Letta ignorasse che Massimo Adriatici, l’assessore-sparatore, aveva tre volte diritto alla pistola: perché assessore, perché avvocato e infine perché ex poliziotto. L’Italia non è gli Stati Uniti d’America. Il porto d’armi è regolato. E questa non è una storia di armi libere, ma una specie di apologo sulla tragica fatuità del nazionalpopulismo.

