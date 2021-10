L'assalto no vax alla Cgil, ecco il video di Biagio Passaro, il leader di Io Apro

Arrestato sabato il brand manager del franchising Regina Margherita Group, che ha filmato dall'interno l'invasione della sede storica del sindacato: "Ragazzi, IoApro e tutti hanno invaso la Cgil", dice nella diretta Facebook

Tra gli arrestati per gli scontri di sabato c'è anche il leader del movimento "Io apro" Biagio Passaro, che sul profilo Facebook del gruppo documenta con foto e video le tappe salienti della protesta: "Si sfonda la sede della Cgil a Roma". "Ragazzi, IoApro e tutti hanno invaso la Cgil", esulta in diretta, mentre cammina all’interno dei locali del sindacato, dopo che i manifestanti violenti, guidati dal leader di Forza Nuova Roberto Fiore e da Giuliano Castellino. sono riusciti a sfondare le porte e a entrare. "Stiamo aspettando Landini", urla qualcuno dal megafono. Passaro, che sui suoi profili social pubblica molti contenuti contro il green pass, è brand manager del franchising Regina Margherita Group, una catena di pizzerie e ristoranti napoletani. Negli scorsi mesi ha incontrato Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi per parlare della condizione dei commercianti in pandemia.