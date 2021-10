L'anno del rigurgito. Il fascismo si fa fantasy

Quanto sucesso a Roma s’ispira più a Pippo Franco e Cacciari che a Evola e Mussolini. E dall’altra parte ci si aggrappa al passato per nascondere un ampio spettro di errori strategici

Dopo tre anni di covid e due lockdown, non si vedeva l’ora di una bella stagione di scioperi generali. Scuola, trasporti, lavoro pubblico, insomma l’agognato ritorno alla normalità, alla vita e al solito “autunno caldo”, anche se assai più vintage e retrò del solito. Siamo ormai dalle pari della rievocazione storica in costume. Una “full immersion” nei nostri meravigliosi anni Settanta, tornati così di moda del resto anche nell’arredamento e nel design. Non sappiamo se si scioglieranno prima i ghiacciai o “Forza Nuova”, se la Legge Scelba bloccherà anche i gruppi fascisti su Telegram, o se esiste la minaccia di un “governo Tambroni bis”.