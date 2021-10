Il mondo irreale del talk con cui Draghi non vuole avere nulla a che fare

Si fa avanti, come avanguardia presentabile, ma parlando per tutti, Corrado Formigli. Parla a nome di tutto il talk, chiamiamolo così, con nome collettivo, derivato dalla fungibilità degli ospiti intercambiabili, dalla rotazione autoriale, dalla replica delle rubriche con i numeri di telefono, della comune agenda populista e antipolitica. Parla a nome di quello che, con autorevolezza e spietato disincanto, è stato definito il mondo del nulla, cioè di un nulla ripassato in padella fino a durare le famose tre ore da riempire. Parla Formigli perché, pure in quell’ambito indistinto, ha qualche tratto di minore beceraggine percepita. Per dire, nei suoi tweet di lancio della nuova stagione di “Piazzapulita” ha chiarito che non intende fare l’arbitro neutrale tra persone serie e responsabili e pazzoidi No vax (atteggiamento che è sembrato di ravvisare nel molto neutrale e molto arbitrale Giovanni Floris), e ha ribadito che lui è a favore della vaccinazione e delle campagne per promuoverla. Formigli sembrava la persona giusta da mandare avanti, a metà strada tra un Mario Giordano e un Bruno Vespa, con passato santoriano e presente più integrato, per chiedere, formalmente, con ricevuta Twitter di ritorno, a Mario Draghi di farsi ospitare nella sua “Piazzapulita” o, in generale, in altre piazze tv, a prescindere dell’igiene.

