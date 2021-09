“Anche in pandemia la tv non può censurare i populisti”, dice Formigli

Il governo Draghi e i talk-show: pareva un altro mondo rispetto alla situazione televisiva ai tempi dei governi gialloverdi e rossogialli (quando era impossibile non avere almeno un “mattoide” in studio – e per mattoide s’intende un esponente di questo o quel partito molto populista e molto propenso a diffondere tesi talvolta bislacche). E però l’estate ha portato di nuovo sugli schermi qualche volto e qualche voce in dissonanza rispetto alla pacatezza della fase Recovery, una su tutte l’eurodeputata no vax della Lega Francesca Donato, quella dei “vaccini sperimentali”, e questo nonostante la Lega, al momento della verità, non abbia preso altre strade rispetto alle decisioni di Draghi sul green pass. Non solo: nelle Regioni da lei guidate procede spedita nella campagna di vaccinazione. E però è proprio la Lega a mandare in video gli esponenti più estremisti, dicono in molte redazioni televisive. Ma è anche vero il contrario, dice Corrado Formigli, reduce dalla riapertura post-estiva di “Piazzapulita”, su La7: “Dovevamo avere in studio Claudio Borghi”, racconta Formigli, “ma all’ultimo momento c’è stato un dietrofront”.

