Sicurezza, verde, tasse. Bernardo ci spiega la sua “cura” per Milano

Il candidato di centrodestra per Palazzo Marino fa un bilancio in vista delle amministrative meneghine

Lo slogan è un po’ così (“Milano insieme Si cura”), i sondaggi lo danno perdente, ma Luca Bernardo ha la tempra del leone. “I sondaggi li guarderò il 4 ottobre. Io non mi fermo, ogni giorno incontro centinaia di persone, giro in lungo e in largo tutte e nove le zone di Milano”, scandisce il candidato del centrodestra a Palazzo Marino, di professione pediatra, a capo del dipartimento materno infantile del Fatebenefratelli. “Se vinco mi metto in aspettativa, se perdo farò il consigliere comunale e il medico”, dice Bernardo al Foglio. “Milano Si cura significa che Milano ha bisogno di una guida, di qualcuno che sia presente, che conosca i problemi delle persone, che si faccia vedere in strada. Guardi, del sindaco uscente ha colpito l’assenza. Durante la pandemia non si è mai visto, tutti, inclusi i suoi sostenitori, hanno avvertito la distanza siderale dai cittadini”.