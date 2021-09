Il rebus della Lega non è il green pass, è il rischio frana di Salvini

Pompieri in azione, con strepito di campanelle, autobotti e comunicati stampa: non c’è nessun incendio nel quartier generale leghista e Matteo Salvini non è in discussione, dice Luca Zaia, giurin giurello. Eppure sotto la cenere il fuoco cova. Anche se, ogni volta che nella Lega i tizzoni si fanno ardenti, in Lombardia c’è sempre un primo metodo di raffreddamento: no, non in Lombardia no. “I veneti, sempre loro”, allarga le braccia una fonte del Foglio ai vertici del potere lombardo. Del resto la Liga veneta è sempre stata tutta particolare, un Dna differente nella galassia della confederazione leghista, fin dai tempi di Bossi. Ma Attilio Fontana che firma con Luca Zaia un documento per il green pass e pro vaccino? Non importa nulla, ai lombardi, in chiave politica. Rispondono che il green pass semplicemente non è un tema, in Lombardia. “Quando facciamo i comizi qui a nessuno frega niente del green pass. Sono battaglie di altre parti d’Italia, non della Lombardia”, dicono i colonnelli. Non lo è per una popolazione vaccinata all’80 per cento, numeri da record, e interessata solo a tornare al lavoro. E non lo è, di conseguenza, per i leghisti. (Dunque, viene da dire: una battaglia di Salvini, e non del partito, nella sua regione-madre?). Non è sfuggito a nessuno il tweet di Letizia Moratti che esultava per il raggiungimento di quota 80 per cento, e il cinguettio che la Lady del centrodestra stia scaldando i motori per le regionali è sempre più forte.

