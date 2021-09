Salvate Giuseppe Conte dal M5s

Aveva a disposizione l'intelligence, i migliori consulenti in ogni materia, in breve lo stato. Ora gli restano solo Crimi e Taverna che non trovano fondi per la campagna elettorale. E non sanno dirgli neppure se è iscritto al M5s o no

Sarà certamente vero che il 17 luglio aveva mandato una email per iscriversi al M5s, ma avendola mandata all’indirizzo sbagliato, cioè a quello di Rousseau, insomma a Davide Casaleggio, poi questa email era tornata indietro. E sarà certamente vero che la suddetta mail con la richiesta di iscrizione sia finita solo dopo, finalmente, nella posta elettronica giusta. Come sarà infine certamente vero che lui in effetti ha cercato di iscriversi in ogni modo, e lo ha fatto sapere subito al “comitato di garanzia” grillino. Anche se non risulta da nessuna parte che ci sia riuscito. Visto che non esiste nemmeno un registro aggiornato, un elenco dei tesserati. D’altra parte da mesi proprio nessuno può iscriversi al M5s, partito che non ha un luogo, né fisico né virtuale, né per strada né su internet, nel quale recarsi per aderire formalmente. Tutto vero. Per quanto poco chiaro. Di conseguenza Giuseppe Conte potrebbe essere sul serio (e suo malgrado) il primo caso nella storia politica mondiale di leader d’un partito che non è iscritto al partito di cui è il capo. Un po’ come l’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, un caso clinico per Oliver Sacks. L’unico precedente a memoria, forse, si verificò più di vent’anni fa al Forum di Assago, al primo e unico congresso di Forza Italia. Tra coriandoli e raggi laser, Silvio Berlusconi – idolo – calò giù da un elicottero. E lì, nel frastuono, qualcuno gli chiese: “Chi è il numero due di Forza Italia?”. E lui: “E’ Gianni Letta!”. “Ah, bene. Ma dov’è adesso Letta?”. “Non c’è. Anzi, non è nemmeno iscritto”.